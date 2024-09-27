Эти люди не имеют высокой мотивации, психологически и физически неподготовлены - и в результате погибают с угрожающей скоростью.

Украина смогла увеличить личный состав и вооружение своей армии, однако качество новобранцев вызывает много вопросов. Командование все больше беспокоится из-за того, с какой скоростью они получают ранения или погибают в бою.

Как пишет Financial Times, больше всего страдает украинская пехота. Некоторые солдаты просто оставляют свои позиции, позволяя врагу захватить больше территории. Четыре командира, заместитель командира и почти десяток солдат из четырех украинских бригад в Донецкой области рассказали, что новобранцам не хватает базовых боевых навыков и мотивации.

Новобранцы быстро погибают на фронте: какие причины

По подсчетам командиров, от 50 до 70 процентов новых пехотинцев были убиты или ранены в течение нескольких дней после начала их первой ротации.

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"Когда новые ребята попадают на позиции, многие из них убегают при первом же взрыве снаряда", - сказал заместитель командира 72-й механизированной бригады Украины, которая ведет бои вблизи города Угледар.

Высокопоставленные украинские чиновники рассказали, что с мая Украина ежемесячно мобилизовывала по 30 тысяч солдат в месяц. Но командиры на местах и военные аналитики предупреждают, что эти люди не имеют высокой мотивации, психологически и физически неподготовлены - и в результате гибнут с угрожающей скоростью.

По словам командира, чье подразделение защищает позиции вокруг Курахово, "некоторые ребята замирают, потому что они слишком боятся стрелять во врага, а потом именно они едут в мешках для трупов или тяжело ранеными". Некоторые возвращаются настолько истощенными, что нуждаются в психиатрической помощи.

Главные проблемы с новобранцами

Возраст является ключевой проблемой в ВСУ, ведь средний показатель составляет 45 лет. Из около 30 пехотинцев в подразделении, сказал заместитель командира 72-й бригады, половине было около 40 лет, только пятерым - менее 30, а остальные были старше 50 лет. Пехотинцам нужно быстро бегать и быть достаточно сильными, чтобы нести тяжелое вооружение, что трудно сделать, когда ты уже немолод.

Кроме того, украинскую армию возглавляют офицеры и генералы, которые начали свою карьеру в советские времена и "никогда не участвовали в боевых действиях".

"Было бы разумнее обратить больше внимания на характеристики и опыт каждого человека, чтобы увидеть, кому ребята лучше всего подходят, вместо того, чтобы отправлять всех в пехоту", - сказал Михаил Темпер, командир батареи в 21-м батальоне отдельной бригады Президента Украины.

По его словам, в пехоте представлены все слои общества, однако не все они пригодны для фронта. Мобилизованные осужденные оказались хорошими солдатами - они демонстрируют самоотверженность и умение адаптироваться в зоне боевых действий

Еще одна важная проблема заключается в том, что "тренеры сами не имеют настоящего боевого опыта, поэтому они не учат новичков тому, что нужно знать, чтобы сражаться и, что более важно, оставаться в живых".

Вместо этого призывники проходят обучение "по-советски". Новые военные редко тренируются с боеприпасами из-за их нехватки.

"Некоторые из них даже не умеют держать винтовки. Они больше чистят картошку, чем стреляют", - сказал один из командиров, который даже купил оборудование для пейнтбола вместо винтовок и боевых патронов, чтобы новобранцы могли больше тренироваться, не тратя драгоценных боеприпасов.

Главнокомандующий Александр Сырский в этом месяце заявил, что распорядился повысить качество подготовки новобранцев путем отбора "мотивированных инструкторов с боевым опытом". Однако командир артиллерийского подразделения заметил, что гибель десятков тысяч опытных солдат во время войны нанесла ущерб: "Если не хватает людей, чтобы воевать, не хватает людей, чтобы обучать".

Война в Украине - проблемы в ВСУ

Боец 244 батальона 112 отдельной бригады Сил ТРО Владимир Бездетный заявил, что Украине стоит создать "наемную" армию, в частности вербуя иностранцев за большие деньги. Это выгоднее, чем тратить деньги на "бусификацию" немотивированных людей, от которых на фронте нет пользы.

"Ты пытаешься найти им какую-то работу, смотришь: окей, копать можешь, - не могу копать, - и вот начинается круговерть людей по подразделениям. Ты понимаешь, что он тебе не нужен, потому что он не может выполнять задачи, которые стоят перед подразделением, и ты направляешь его в любое другое подразделение, где теоретически он может выполнять свои... Он приходит туда, ему говорят: мины ставить можешь? - Нет. - Окей, в ПВО. - Его отправляют в ПВО, за все это время он получает заработную плату. Он приходит в ПВО, ему говорят: слушай, ты будешь ящики подавать с патронами, условно. - Ящики с патронами? Да у меня рученьки болят - И вот он по кругу ходит по подразделениям, нигде ничего не делает, но в подразделении получает заработную плату, иногда даже с премией", - пояснил Бездетный

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