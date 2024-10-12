Журналисты рассказали истории некоторых военных, которые не могут представить жизнь в цивильном обществе.

Около 16 тысяч солдат Вооруженных сил Украины прошли через 13 реабилитационных центров, созданных с 2022 года. Однако до сих пор остается непонятно, сколько солдат было ранено с 2022 года и сколько вернулось на службу после реабилитации, пишет The Washington Post. По информации СМИ, Генштаб Украины не ответил на запрос о комментарии.

Военные задаются вопросом — смогут ли они продолжить службу. Издание рассказывает, к примеру, про Александра Кельбаса, который был вынужден встретиться с разочаровывающим решением — его уволили со службы по состоянию здоровья. В напряженном бою за Марьинку в прошлом году снайпер попал ему в правую ногу, но Келбас сумел отползти в ожидании эвакуации под прикрытием огня своих товарищей.

Теперь же 42-летний мужчина работает с двумя параллельными перекладинами и стоит на резиновом куполе, что помогает ему улучшить равновесие после того, как он перенес операцию в апреле, пишет СМИ. Хотя врачи во время консилиума взвесили его перспективы возвращения в армию и решили, что ему нужно уйти со службы. Журналисты заявляют, что до службы в ВСУ он работал металлургом и теперь вряд ли сможет вернуться даже к этой профессии.

Видео дня

Другой раненый солдат, как сообщается, любил свою работу гранатометчика, поэтому программа восстановления была направлена ​​на то, чтобы он мог восстановить достаточную силу, чтобы управлять гранатометом.

Директор одного из таких заведений в Днепре Ольга Рачиба рассказывает о том, что такие учреждения проходят солдаты с измельченными костями, огнестрельными ранениями и ампутированными частями тела, так как они требуют значительного ухода. При этом значительная часть из них сосредоточена на том, чтобы вернуться на фронт, мотивируясь необходимостью продолжать отражать наступление россиян или просто не подвести своих товарищей, говорится в материале.

Первоначально финансирование реабилитационніх центров осуществлялось за счет средств, вырученных на аукционе супружеской пары миллиардеров, на котором была продана пурпурная обезьянка из воздушных шаров скульптора Джеффа Кунса за более чем 12 миллионов долларов.

Рачиба рассказала изданию, что у персонала был определенный военный опыт лечения солдат, которые воевали на востоке Украины до полномасштабного вторжения России, но после 24 февраля произошла серия "тяжелых и быстрых уроков с большим количеством сложных ранений". Персонал был вынужден идти на обучение в выходные, чтобы узнать больше о лечении черепно-мозговых травм, ран живота, тяжелых инфекций и других серьезных ранений.

"В результате и врачам, и физиотерапевтам, и эрготерапевтам пришлось переучиваться, чтобы заниматься реабилитацией после боевых ранений", - сказала она.

Но теперь Рачиба не представляет, сможет ли Украина покрыть затраты на лечение глубоких ранений многих тысяч солдат в последующие годы и десятилетия.

Другие новости о ранениях военных

Ранее УНИАН сообщал, что более половины пехотинцев-новобранцев ВСУ погибает или получает ранения в первые дни.

"Когда новые ребята попадают на позиции, многие из них убегают при первом же взрыве снаряда", - сказал заместитель командира 72-й механизированной бригады Украины, которая ведет бои вблизи города Угледар.

Кроме того, боец объяснил, почему не хочет служить в ТЦК после ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: