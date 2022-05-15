ВСУ ликвидировали вражескую снайперскую пару.

В Украине на одном из южных рубежей минометчики Сил специальных операций Вооруженных сил нашей страны выиграли дуэль с российскими снайперами.

Защитники украинского государства выяснили точное местонахождение вражеской снайперской пары и уничтожили выстрелом из легкого миномета, сообщило командование ССО в Facebook.

"…Установив точное местонахождение врага, операторы ССО использовали легкий миномет 60-мм калибра для отработки цели. Враг был уничтожен с первого выстрела, остальные мины также легли прямо по оккупантам, переведя их в статус "хороших россиян", - отмечается в сообщении.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала в ряде областей бомбили военные объекты, а потом атаковали и мирных людей.

Украинские воины давали достойный отпор оккупантам. Генштаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 14 мая в нашей стране были уничтожены около 27 200 противников и много вражеской техники, в частности, 1 218 танков.

Вас также могут заинтересовать новости: