Украинские защитники рассказали, что является важным в работе снайпера.

Оперативное командование "Запад" показало видео подготовки украинских снайперов - невидимых воинов, чью работу враг ощущает лишь в момент своего уничтожения.

Видеоролик обнародован на Facebook-странице ОК.

"С того момента, как впервые взял снайперскую винтовку в руки и до конца - снайпер учится метко стрелять. В каждый выстрел он вкладывает свои новые умения и навыки, ведь настойчивость должна быть выше, чем сам талант снайпера", - говорится в сообщении.

Ранее, как сообщал УНИАН, на одном из южных рубежей минометчики Сил специальных операций ВСУ выиграли дуэль с российскими снайперами.

СБУ сообщала о взятии в плен 11 вражеских снайперов в результате спецоперации на Харьковщине.

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