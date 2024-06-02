Хотя до наземной операции еще далеко, в воздушной фазе этой битвы Россия постепенно теряет позиции.

США до сих пор сохраняют часть ограничений на удары американским оружием по территории РФ. Критикуя это, издание The Economist приводит успехи ВСУ в Крыму, в отношении которого этих ограничений нет и где Украине не приходится воевать "с одной рукой за спиной".

Бывший командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес отмечает, что Россия рассматривает Крым как "непотопляемый авианосец" и за время оккупации вложила значительные ресурсы в развитие там военной инфраструктуры. Теперь вся она под угрозой.

Британский стратег Лоуренс Фридман добавляет, что большая десантная операция ВСУ в Крыму, в стиле высадки союзников во Франции 1944 года, пока немыслима. Но Крым является слабым местом России с точки зрения воздушных угроз. На полуострове есть слишком много объектов, которые нужно защищать, и это лучший способ для Украины оказать реальное давление на Путина.

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"Украинская кампания является смесью военной и политической стратегии. Политически это самый важный актив России; но он также очень уязвим", - соглашается бывший советник Министерства обороны Германии Нико Ланге.

По мнению аналитиков, цель Украины заключается в том, чтобы изолировать Крым, оттеснить российские воздушные и морские силы от юга Украины и задушить полуостров как логистический центр. И в этом украинцам помогает арсенал крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, собственные морские и воздушные беспилотники. В последнее время к ним добавились еще и американские баллистические ракеты ATACMS.

Благодаря систематическим атакам, Украина уже смогла изгнать из Крыма основную часть российского Черноморского флота, постоянно ухудшает российскую противовоздушную оборону на полуострове и наносит удары по авиабазам, с которых взлетают российские боевые самолеты.

Важно, что расхваленная и очень дорогая система противовоздушной обороны С-400 оказалась не слишком эффективной. Комбинированные атаки с применением дронов-приманок и ракет ATACMS уже стоили россиянам нескольких таких комплексов. Каждая батарея С-400 стоит примерно 200 миллионов долларов, и их нелегко заменить.

По словам генерала Ходжеса, оккупантам "негде спрятаться" в Крыму: работает спутниковая и воздушная разведка, а также сеть патриотов-информаторов на земле. Из-за этого ничто не может двигаться в Крыму без ведома украинцев.

Генерал Ходжес уверен, что украинцы "снесут Керченский мост, когда будут готовы". Однако потенциально большей проблемой будет постройка новой железнодорожной линии, пролегающей вдоль Азовского моря от Ростова через южные украинские города Мариуполь и Бердянск в Крым.

Представитель Южного военного командования Украины Дмитрий Плетенчук говорит: "Железная дорога по сухопутному коридору - это признание со стороны российских оккупантов того, что Крымский (Керченский) мост обречен. Они ищут способ подстраховать свои ставки, потому что осознают, что рано или поздно у них возникнут проблемы".

Удары по Крыму: последние новости

Как писал УНИАН, в конце мая дроны СБУ уничтожили российский комплекс дальнего радиолокационного обнаружения ценой в 100 млн долларов, что сделало вражескую ПВО "слепой" на значительном участке фронта.

Речь идет о РЛС вблизи города Армянск, что на севере Крыма, которая контролировала участок фронта в 380 км, обеспечивая защиту объектов врага на территории Крыма.

Также мы рассказывали, что в ночь на 30 мая Силы обороны Украины поразили паромную переправу российских оккупантов в Крыму. Благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана.

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