Генерал также прокомментировал предоставление Германией нового пакета помощи Украине и предложил Пентагону взять пример с политической воли Берлина.

Обстрел российскими оккупантами гражданских в городе Константиновка Донецкой области показывает, что президенту РФ Владимиру Путину доверять нельзя.

Такое заявление сделал экс-командующий армии США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес. В связи с этим он подчеркнул, что пришло время, чтобы Пентагон предоставил Украине ракеты большой дальности ATACMS.

"Путин запускает ракету по зерновым складам в день встречи с Эрдоганом в Сочи. Он наносит ракетный удар, убив 16 невинных украинских мирных жителей в день визита госсекретаря США Блинкена в Украину. Почему кто-то видит в Путине надежного партнера для любых переговоров?"- задается риторическим вопросом Ходжес.

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Напомним, 4 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после диалога со своим российским коллегой предложил украинским властям смягчить подход по переговорам о возобновлении экспорта зерна.

Американский генерал также прокомментировал предоставление Германией нового пакета помощи Украине и предложил Пентагону взять пример с политической воли Берлина.

"Молодцы Германия и компания RheinmetallAG. Дискуссии о нехватке боеприпасов отражают отсутствие политической воли, а не промышленного потенциала. Если это приоритет, то правительства будут инвестировать деньги. Министре обороны США, пожалуйста, инвестируйте в ATACMS для Украины", - написал в соцсети Ходжес.

Ракеты ATACMS для Украины

В США продолжается дискуссия по поводу поставки Украине баллистических дальнобойных ракет ATACMS. Последнее слово будет за американским президентом Джо Байденом. США якобы готовы "идти на риск", но при этом они учитывают и реакцию РФ на соответствующее решение. А в конце июля стало известно, что США пока не намерены отправлять Украине ATACMS. В Пентагоне заявил о нехватке запасов, и что ВСУ на самом деле не нуждаются в ракетах большой дальности.

Визит Блинкена в Украину

Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил о предоставлении нового пакета военной помощи. Среди прочего, в пакет включены боеприпасы для танков с обедненным ураном. Также Блинкен заявил, что впервые с начала полномасштабного вторжения, США передадут Украине конфискованные активы российских подсанкционных олигархов. Он подчеркнул при этом, что "те, кто способствовали агрессивной войне Путина, должны заплатить за это".

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