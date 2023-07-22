Вопрос победы Украины мог бы быть решен в течение нескольких месяцев, уверен эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов назвал количество дальнобойных ракет ATACMS, которые помогли бы Украине переломать ход войны, ускорив победу.

По его мнению, нужно около 1000 ракет, и "вопрос победы мог бы быть решен в течение нескольких месяцев".

"Это баллистическая ракета с дальностью в 300 километров. Я бы, знаете, как ее назвал? Ракета-неберучка. У России нет средств борьбы с этой ракетой. Я думаю, именно поэтому Россия так истерит постоянно, когда поднимается вопрос: "Дайте нам ATACMS". Если бы нам дали 500 - 1000 ракет, думаю, в течение нескольких месяцев мы бы могли коренным образом решить вопрос этой войны. Я не говорю, что на 100% победить, но ход войны был бы совсем другой. Война была бы более динамичная, и она бы была в нашу пользу", - сказал он.

"Может, нас кто-то услышит в Вашингтоне, и поймет, в чем суть… Ни на сантиметр не залетали бы на российскую территорию, но покрывали всю оккупированную территорию Украины… Ход войны был бы совсем-совсем другой, и финиш этой войны был бы на горизонте".

Ракеты ATACMS - переговоры о поставках

Напомним, как заявил 21 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, США обсуждают поставки в Украину баллистических дальнобойных ракет ATACMS, последнее слово будет за американским лидером Джо Байденом.

По его словам, Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсуждают поставки в Украину ракет большой дальности ATACMS, и решение пока не принято.

Отмечалось, что США готовы "идти на риски" в вопросе поставок новых вооружений Украине, но при этом они учитывают реакцию РФ на подобные решения.