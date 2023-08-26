Украинские силы мастерски выполняют многодоменные операции, заявил он.

Бывший командующий армией Соединенных Штатов Америки в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что украинская армия постепенно делает оккупированный Крым непригодным для войск РФ.

Так он прокомментировал статью The Wall Street Journal о разногласиях между Киевом и Вашингтоном в вопросе стратегии контрнаступления. "Пентагон говорит о многодоменных операциях, но их критика удивительно одномерна. ВСУ действительно проводят такие операции. Контрнаступление - это больше, чем наземная атака. Украинские МДО владеют инициативой и постепенно делают Крым непригодным для ВМФ, ВВС и ПВО России", - написал он в Twitter.

Также он отреагировал на слова главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о том, что украинские силы сломали первую линию обороны РФ на юге.

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"Наземный штурм - это только часть контрнаступления. Украинские силы мастерски выполняют многодоменные операции, атакуя орков в глубину, по всем направлениям. Ликвидация радаров и ПВО, нарушение логистики, уничтожение штабов и артиллерии, нанесение ударов по целям в глубине России... И все это в одно и то же время", - добавил он.

Операции Украины в Крыму

Напомним, 23 августа Украина уничтоженила российскую зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф" на оккупированном полуострове.

На следующий день они высадились на берег в районе населенных пунктов Еленовка и Маяк, вступив в бой с российскими оккупантами. Сообщалось, что захватчики понесли потери.

Вчера стало известно о нанесении удара по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ. В результате атаки оккупанты потеряли солдат, боеприпасы и технику.

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