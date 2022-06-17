Военные мечтают о победе и о том, чтобы отоспаться. Поэтому каждый день гонят оккупантов из Украины.

Украинцы легко идут на войну и очень быстро учатся. Они понимают, что и кого защищают.

Об этом рассказал командир 127-й бригады теробороны ВСУ Роман Грищенко, который защищает Украину на Харьковщине. На Facebook-странице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обнародовали видео того, как воюет 127-я бригада ТРО.

"Многие украинцы еще не одели военную форму, только потому, что им места не хватает, а так то они готовы, я точно знаю. У меня такая очередь стоит на призыв! Все всех знают, все за всех переживают и все всех поддерживают. Каждый хочет сделать свой вклад для того, чтобы раз и навсегда поставить точку в этих непонятных для всего мира отношениях России и Украины", - отметил Грищенко.

По его словам первое, что он сделал, когда Россия напала 24 февраля, – пошел в военкомат.

Сейчас в бригаде Грищенко служат люди различных профессий – от музыканта до айтишника или бизнесмена – на войне для всех есть работа. Большинство из них - это харьковчане или жители Слобожанщины. По словам командира, ребята "пришли, быстрыми темпами научились и защищают Слобожанщину и Украину".

Грищенко мечтает о победе и о том, чтобы отоспаться.

"Мечтаю сейчас о победе. Победа - это первый план. А потом – как лягу, как отосплюсь! Надо мечтать и планировать. А война - это временное явление, и обязательно мы это все преодолеем", – убежден командир.

Ранее УНИАН писал о том, как тероборона Харькова вытеснила оккупантов и вышла в госграницы.

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