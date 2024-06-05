Бригада уже применяет наземные роботизированные комплексы для эвакуации раненых и поставки боевого комплекта на позиции.

Украинские военные работают над тем, чтобы на поле боя максимально заменить пехоту беспилотными средствами. Об этом командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) ВСУ Николай Волохов рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что российские войска, которые по сути являются последователями советской армии, невозможно преодолеть аналогичной армией еще и меньшей по размеру. Поэтому, по словам бойца, нужны другие решения и инновации.

Волохов сравнил сегодняшний день с началом полномасштабного вторжения и добавил, что тогда ВСУ "держались, пользуясь секретами, иногда трюками".

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"То есть инициативность породила инновации. Конечно, Третья штурмовая бригада перешла к концепции, которая называется "война роботов". Мы хотим максимально заменить штурмовую и механизированную пехоту на поле боя беспилотными средствами, чтобы сохранить жизни людей", - подчеркнул военный.

По его словам, Третья штурмовая бригада уже применяет наземные роботизированные комплексы для эвакуации раненых и поставки боевого комплекта на позиции.

"Мы имеем много технических инноваций в беспилотных летательных аппаратах и наземных аппаратах... По моей информации, в 1-й бригаде появился свой собственный научно-исследовательский центр. Его задача - поставить наземные роботизированные комплексы в строй", - рассказал он.

По словам командира подразделения, в дронах также содержится много инноваций, речь идет, в частности, о системе автонаведения на основе искусственного интеллекта и тому подобное. Сейчас военные реализуют эту систему на основе тепловизионных камер, как это работает в современном американском оружии.

Волох добавил, что бойцы тщательно анализируют все доступные разработки, включая то, что есть на вооружении врага.

Речь идет о том, что одной бригаде в месяц нужно 5-8 тысяч соответствующих беспилотных средств и к ним еще десятки тысяч боеприпасов. Волох добавил, что без научной компоненты в таких военных подразделениях не обойтись и привел пример того, что приходится "настраивать, паять" прямо на позициях.

Напомним, как писал The Telegraph, Украина массово использует роботов на фронте для уничтожения российских оккупантов, с целью преодолеть дефицит людей в составе ВСУ.

Отмечалось, что этот новый тип боевых действий, который разрабатывает Украина, в большей степени, чем когда-либо прежде, опирается на беспилотные и дистанционно управляемые роботизированные системы.

По данным издания, уже несколько месяцев украинские войска используют роботов для самых разнообразных целей - от разрушения мостов, до доставки грузов на передовую и эвакуации раненых солдат.

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