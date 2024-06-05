Силы обороны имеют специализированные и централизованные подразделения беспилотников в составе существующих сухопутных подразделений

Российские военкоры жалуются, что на поле боя украинские военные имеют превосходящие возможности БПЛА и РЭБ.

Как сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW), один из них выделил шесть пунктов, которые касаются неравенства между российскими и украинскими беспилотниками. По словам военкора, прежде всего Вооруженные силы Украины имеют значительное численное преимущество в беспилотниках с возможностью наблюдения за объектом с высоты птичьего полета.

"Блогер утверждает, что украинские штурмовые группы имеют преимущество в 3-4:1 в использовании беспилотников над российскими штурмовыми подразделениями, в то время как украинские механизированные группы имеют преимущество в 6-10:1 в использовании беспилотников над аналогичными российскими подразделениями", - отмечают аналитики.

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Этот же военкор отмечает, что Украина также имеет специализированные и централизованные подразделения беспилотников в составе существующих сухопутных подразделений, что позволяет Силам обороны лучше интегрировать возможности разведывательных и ударных беспилотников в базовые тактические маневры.

"Российские войска, напротив, не имеют централизованной и организованной системы подразделений беспилотников и адекватных средств РЭБ и радиоэлектронной разведки (РЭР) для противодействия украинским беспилотникам", - добавили в ISW.

По мнению аналитиков, по мере того, как ВСУ адаптируются и лучше интегрируют новые технологии в свои силы, оккупационные войска, вероятно, будут испытывать давление, чтобы сделать то же самое и сохранить технологический и тактический паритет на поле боя.

"Эта гонка между наступлением и обороной и наращиванием потенциала является центральным элементом развития боевых средств в современной войне", - считают в ISW.

Война в Украине - использование дронов

Как писал УНИАН, Украина активно использует против россиян дроны-бомбардировщики "Баба Яга", которые изменили представление о современных боевых действиях. По словам разработчика "Бабы Яги", с теми технологиями, которые ВСУ имеют сейчас, два года назад россиян выгнали бы за неделю.

Кроме того, Украина все чаще заменяет людей на фронте боевыми роботами.

Украинская армия не жалеет дронов-камикадзе даже для ударов по отдельным пехотинцам врага, и это дает мощный результат.

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