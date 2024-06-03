Технологии позволят смягчить острую нехватку людей на фронте.

Украина массово использует роботов на фронте для уничтожения российских оккупантов, с целью преодолеть дефицит людей в ВСУ. Как пишет The Telegraph, этот новый тип боевых действий, который разрабатывает Украина, в большей степени, чем когда-либо прежде, опирается на беспилотные и дистанционно управляемые роботизированные системы.

Уже несколько месяцев украинские войска используют роботов для самых разных целей - от разрушения мостов до доставки грузов на передовую и эвакуации раненых солдат.

"Большая надежда на то, что эти технологические разработки спасут жизни украинских военнослужащих, облегчив бремя острой нехватки живой силы, которая, как предупреждают эксперты, будет усугубляться", - пишет издание.

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Так, издание пишет об одном из случаев, когда российские пехотинцы пытались захватить украинский бункер в районе Авдеевки Донецкой области.

"Захватчики попали под интенсивный и точный огонь из пулеметов, но их не остановил шквал ответного минометного и стрелкового огня. Когда позиция пулеметчика была в конце концов захвачена, русские обнаружили, что их противник - не более чем кусок металла. Скорее всего, это был один из боевых роботов, которые медленно разворачиваются по всей линии фронта". – пишет The Telegraph.

Каких роботов использует Украина

Одни из них оснащены пулеметами ПКТ и ПКМ калибра 7,62 мм, а другие предназначены для более тяжелых операций и оснащены 12,7-мм пулеметами Browning, способными поражать цели на расстоянии более километра. Также наземные беспилотники могут быть оснащены камерами ночного видения и дополнительной броней, защищающей их от огня из стрелкового оружия.

С их помощью ВСУ выполняют боевые задания, включая штурмы, в то время как их операторы находятся в подземных убежищах на расстоянии около двух с половиной миль.

Так, стационарный дистанционный пулемет Shablya M2 в основном используется для замены длительных смен украинских солдат на оборонительных работах. Беспилотные наземные аппараты, получившие названия Ratel-S и Ark-1, могут доставлять 40 кг взрывчатки под танк или в бункер со скоростью 15 миль в час. Многоразовая версия может нести и устанавливать до двух противотанковых мин TM-62 на российских позициях или логистических маршрутах.

Также разрабатываются искусственно интеллектуальные системы прицеливания, не требующие взаимодействия с человеком, чтобы противостоять российским помехам радиоэлектронной борьбы, разрывающим связь между беспилотниками и их операторами.

"Также были проведены испытания более универсальных логистических роботов, которые могут быть перепрофилированы для выполнения различных задач. UGV с радиусом действия 25 миль могут нести груз весом до 600 кг, чтобы доставить боеприпасы на передовые позиции или эвакуировать раненого солдата в безопасное место. Гусеничные версии используются в более сложных условиях, а колесная конструкция обеспечивает лучшую производительность, когда важна скорость", - рассказывает The Telegraph.

"Наши военные уже используют их на передовой. У нас есть успешные примеры использования роботов для разрушения мостов, используемых противником, доставки грузов на передовую, эвакуации раненых солдат и нанесения ущерба противнику", - говорит Наталья Кушнерская, главный операционный директор Brave 1, платформы оборонных инноваций правительства Украины.

Война дронов в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, аналитики констатируют значительное превосходство ВСУ в применении дронов-камикадзе на фронте. Статистика показывает, что украинцы наносят значительно больше результативных ударов, чем оккупанты.

В последнее время война дронов перешла в новую фазу - наряду с БПЛА Украина участила атаки с помощью наземных дронов. Однако в последнее время такие дроны начала использовать и российская армия.

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