Сейчас основные усилия путинские боевики сосредотачивают на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Темп продвижения российских подразделений во время боевых действий на Донецком направления низкий.

Об этом говорится в Facebook в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Темп продвижения вражеских подразделений во время боевых действий на Донецком направлении низкий, что обусловлено физическим истощением личного состава и низким морально-психологическим состоянием", - сказано в сообщении.

Российские оккупанты обстреливают позиции наших войск вдоль всей линии соприкосновения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Основные усилия сосредотачивает на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, РФ ведет наступление, успеха не имеет, по результатам огневого поражения от украинских подразделений, враг отошел.

В Генштабе отмечают, что за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито девять атак врага, уничтожено один танк, одна артиллерийская система, шесть боевых бронированных машин, два специальных бронированных автомобиля и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету, тактический разведывательный БПлА "Элерон" и два БПлА типа "Орлан-10".

В сообщении сказано, что на Славянском направлении, с целью снижения боевого потенциала наших войск, противник осуществлял артиллерийские обстрелы населенных пунктов Грушуваха, Татьяновка и Дибровное. Проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Богородичное, успеха не имел.

"Вел безуспешное наступление в направлении населенного пункта Вернополье, понес потери", - отмечают в Генштабе.

В сводке отмечается, что на Авдеевском и Кураховском направлениях противник ведет сковывающие и отвлекающие действия.

На Лиманском направлении, в районе населенного пункта Старый Караван, оккупанты пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец.

Напомним, ранее стало известно, что на Донетчине не утихают вражеские обстрелы. С начала суток в результате обстрелов российских оккупантов трое гражданских получили ранения.

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