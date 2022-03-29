Отмечается, что российская армия продолжает коварно наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов.

Вооруженные силы Украины перешли к контратакам на отдельных направлениях. Также украинская авиация нанесла удары по военной технике и живой силе российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 29 марта.

Группировки Объединенных сил лишь за сутки отбили семь атак противника.

"Группировка Сил обороны продолжает ведение оборонительной операции на Восточном, Юго-Восточном и северо-восточном направлениях. На всех них Вооруженные Силы Украины успешно сдерживают противника, на отдельных направлениях наши войска осуществляют успешные контратаки", - отметили в Генштабе ВСУ.

Враг продолжает коварно наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Концентрируется на хранилищах горючего, с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса.

"В нарушение требований международного гуманитарного права в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей российские оккупанты продолжают террор в отношении местного населения: обстреливают жилые дома, грабят, похищают и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством", - говорится в сообщении Генштаба.

Группировками Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбито 7 вражеских атак. Наши воины уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и 3 единицы автомобильной техники. Противник понес потери и в живой силе.

Защитники из воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки поразили 17 воздушных целей – 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных сил наносила ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага. Потери российских оккупантов уточняются.

Напомним, Силы обороны продолжают удержание круговой обороны города Мариуполя, оборону и сдерживание продвижения противника в районе Чернигова. Противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и основных сил. Снижение боевого потенциала подразделений противника командование оккупационных войск пытается компенсировать неизбирательным огнем артиллерии и нанесением ракетно-бомбовых ударов, уничтожая таким образом инфраструктуру украинских городов.

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