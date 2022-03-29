В частности, украинские Силы обороны продолжают удержание круговой обороны города Мариуполя и оборону и сдерживание продвижения противника в районе Чернигова.

Украинские Вооруженные силы сдерживают продвижение российских оккупационных сил и держат оборону.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 00:00 в социальной сети Facebook.

В частности, группировка украинских Сил обороны продолжает вести оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и северо-восточном направлениях, сосредотачивая усилия на:

- недопущении продвижения противника в направлениях населенных пунктов Славянск и Барвенково;

- занятии населенных пунктов Каменка, Топольское;

- создании условий для улучшения тактического положения в районе города Чугуев;

- сдерживании атак противника в районах населенных пунктов Рубежное, Лисичанск, Попасная, не допуская обход основных сил группировки.

"Одновременно Силы обороны продолжают удержание круговой обороны города Мариуполя и оборону и сдерживание продвижения противника в районе Чернигова", - отмечается в сообщении.

Кроме того, группировка, защищающая Киев, с целью улучшения оперативного положения и содержания внешнего рубежа обороны, продолжает боевые действия, удерживают контроль за ситуацией в населенных пунктах Мотыжин, Лесное, Капитановка и Дмитровка.

Также частью сил продолжается ведение оборонительной операции в других определенных районах, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны и осуществляются контратаки на отдельных направлениях.

"Противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и основных сил. Снижение боевого потенциала подразделений противника командование оккупационных войск пытается компенсировать неизбирательным огнем артиллерии и нанесением ракетно-бомбовых ударов, уничтожая таким образом инфраструктуру украинских городов", - говорится в сообщении.

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