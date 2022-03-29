Воздушные силы Вооруженных сил Украины в понедельник за день сбили 8 самолетов и три вертолета российских оккупантов.
Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ в социальной сети Facebook.
"28 марта Воздушные Силы поразили 17 воздушных целей: восемь самолетов, три вертолета, четыре БпЛА и две крылатые ракеты рашистов", - отмечается в сообщении.
"Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях", - сказано в сообщении.
Напомним, сегодня ВСУ уничтожили командира и начальника штаба русского войска.