Генсек НАТО спрогнозировал, что РФ продолжит усиливать давление на Украину, в том числе нанося удары с воздуха.

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские войска не способны совершить "большой прорыв" на поле боя в Украине и что Киев наносит тяжелые потери оккупантам своими ударами в глубину РФ и захваченных территорий.

"Они снова попытались начать наступление этой весной и летом, но пока добились лишь незначительных успехов", - заявил Столтенберг в четверг, имея в виду неуверенное наступление Москвы в Харьковской области, пишет The Telegraph.

Он отметил, что у союзников по НАТО нет "никаких других признаков или оснований полагать, что у России есть возможности и силы для совершения больших прорывов".

Видео дня

Глава западного военного альянса заявил, что Россия, тем не менее, скорее всего, "продолжит наступать на передовую" и наносить авиаудары.

"Но мы увидели, что украинцы смогли удержать оборону", - сказал он.

При этом Столтенберг отметил, что ВСУ способны не только удерживать фронт, но и наносить агрессору крупный ущерб, как в оборонительных боях, так и поражая цели в глубине РФ.

Война в Украине - ситуация на фронте

В течение суток на линии фронта произошло более 100 боевых столкновений. Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ.

"В течение дня враг ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 104. Горячее всего сейчас на Торецком и Покровском направлениях, на которые приходится почти половина всех российских штурмов за сегодня", - сказано в сводке.

Вместе с тем, как отмечают в Генштабе, украинские защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику врага.

Вас также могут заинтересовать новости: