Фотографии, датированные 20 мая и 24 июня, получены калифорнийской компанией Planet Labs, занимающейся глобальной съемкой.

Ракетный удар был нанесен 24 июня по российскому узлу сети дальнего космоса в Крыму, видны разрушения на военном объекте. Для нанесения удара по российскому Центру дальней космической связи киевские войска использовали тактические ракеты ATACMS американского производства, пишет Newsweek.

Объект российских Воздушно-космических сил находится в поселке Витино Сакского района. Украина не взяла на себя ответственность за удар, а российские официальные лица пока не прокомментировали инцидент.

Фотографии, датированные 20 мая и 24 июня, получены калифорнийской компанией Planet Labs, занимающейся глобальной съемкой.

Согласно общедоступным данным этот российский космический радиолокационный центр, который является "важной военной частью российской системы космической связи и спутниковой навигации".

Центр - один из трех комплексов, которые входят в состав Евпаторийского центра дальней космической связи, который обеспечивает пилотируемые и роботизированные космические полеты.

Российские военные также использовали Центр дальней космической связи для управления группами спутников, "предназначенных для подавления сигналов связи спутников противника".

На видео в социальных сетях после ударов по Крыму, видны крупные пожары в Витино и вблизи данного российского узла.

Удары по оккупированому Крыму

В ночь на пятницу, 21 июня, по Краснодарскому краю России и временно оккупированному Крыму был нанесен "хитрый" удар дронами, в результате которого уничтожены почти 30 противников. Среди них якобы есть "очень ценные специалисты", и некоторые из них отыгрывали важную роль во время ударов по украинской земле, в том числе по военной инфраструктуре тылу.

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