Горячее всего было на Торецком и Покровском направлениях.

В течение суток на линии фронта произошло более 100 боевых столкновений. Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В течение дня враг ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 104. Горячее всего сейчас на Торецком и Покровском направлениях, на которые приходится почти половина всех российских штурмов за сегодня", - говорится в сводке.

Вместе с тем, как отмечают в Генштабе, украинские защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику врага.

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На Харьковском направлении агрессор пытался атаковать трижды. Продолжаются бои в районе Волчанска.

Также, на Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали 10 штурмовых действий оккупационных войск. Продолжается бой возле Синьковки. Авиационному удару подверглись окрестности Петропавловки.

При этом, на Краматорском направлении противник усилил давление в районе Часового Яра. Идут два боя. Всего за сегодня враг атаковал здесь пять раз.

В то же время, на Торецком направлении количество штурмов захватчиков увеличилось до 25. Подразделения Сил обороны отбили 22 наступательные попытки войск РФ, три атаки еще продолжаются. Агрессор применил авиацию и бомбил Торецк управляемыми авиационными бомбами.

На Покровском направлении оккупанты не уменьшают давления. С начала суток враг 23 раза атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Продолжаются семь штурмовых действий.

Добавилась одна вражеская попытка атаковать на Приднепровском направлении. В общем, за день, это уже седьмая, шесть - отбиты.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Силы обороны Украины вытеснили российских оккупантов из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр, который расположен к западу от оккупированного Бахмута Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Украине не хотят, чтобы война длилась годами. Он сказал, что есть не так много времени, потому что на поле боя много убитых и раненых, и поэтому, Украина и ее союзники должны подготовить план действий накануне Второго саммита мира в течение нескольких месяцев.

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