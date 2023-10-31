Российская авиация переместилась на расстояние более 90 километров от фронта, подчеркнул Дудукалов.

После того, как по аэродрому во временно оккупированном Бердянске Запорожской области был нанесен удар ATACMS, россияне стали осмотрительнее и спрятали уцелевшую авиацию. Теперь они не используют аэродром "для парковки своих вертолетов".

Такое заявление сделал в эфире "24 канала" заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. По его словам, ту технику, которая уцелела, россияне вывезли на восток или в Мариуполь Донецкой области. Некоторую технику перебросили в оккупированный Крым. В то же время поврежденные машины забрали в неизвестном направлении.

Дудукалов отметил, что после удара по бердянскому аэродрому оккупанты зачистили эту территорию. Сейчас там ничего не происходит. Хотя аэродром остается военным объектом, и россияне его охраняют, но технику там не размещают.

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"Это будет очень для нас комфортно, потому что российская авиация, которая в свое время немножко мешала нашему контрнаступлению, переместилась на расстояние более 90 километров от фронта. И если ударная сила российской авиации не восстановится на аэродроме в Бердянске, это означает, что россияне серьезно задумываются о переустройстве своей логистики", – считает Дудукалов.

Он предположил, что, вероятно, рано или поздно россияне задумаются над тем, что их "логистика" – это просто убраться с территории нашего государства и завершить развязанную против Украины войну.

Удар по аэродрому в Бердянске: это стоит знать

17 октября во временно оккупированном Бердянске произошел "хлопок". Там прогремели мощные взрывы в районе аэродрома. В тот же день "прилетело" и по аэродрому в Луганске.

Впоследствии выяснилось, что эти удары были нанесены ракетами ATACMS. Их впервые использовали в Украине – передача ракет была тайной. Примечательно, что эти удары также стали первым в истории случаем "прилета" ракеты ATACMS именно по аэродрому. В результате тех атак россияне потеряли несколько вертолетов. Около 15 бортов были повреждены.

Заместитель председателя Бердянского райсовета Виктор Дудукалов говорил, что россияне боятся использовать аэродром для размещения своей техники. Кроме того, по его словам, аэродром на долгое время утратил свою функциональность.

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