В сводке Минобороны Британии отметили, что водные пайки для российских летчиков были ограничены одним литром в день.

Некоторые воинские части РФ, которые воюют в Украине, испытывают дефицит питьевой воды. Сейчас фиксируются попытки фильтрации жидкости из стоячих луж. Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании в соцсети X.

"Ущерб, нанесенный во время российских ударов по коммунальной инфраструктуре теперь почти наверняка сокращают водоснабжение. Любые проблемы с водоснабжением будут усилены периодом температуры выше средней в регионе", - отмечают в британской разведке.

В сводке говорится о том, что 23 июля пророссийский военный блогер заявил, что водные пайки для российских летчиков были ограничены одним литром в день. Это равно четверти минимально рекомендуемой потребности в воде для работы в условиях высоких температур.

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Из-за этого российские пилоты обратились к местным жителям за водой. В частности блогер призвал российские водоснабжающие компании поставить российским военным базам дополнительную воду в Ростове, Воронеже и Крыму.

В Минобороны Великобритании добавили, что в ответ на дефицит воды некоторые российские военные части должны были импровизировать попытки фильтрации, используя стоячие лужи для ежедневной потребности в воде. Скорее всего, это привело к повышению уровня заболеваемости, которые передаются через воду, среди российских оккупантов.

"Нехватка воды, ведущая к обезвоживанию и повышенному риску заражения, наверняка скажется на моральном духе и эффективности", - отмечают в разведке.

Война в Украине - последние новости

Ранее украинский эксперт Дмитрий Жмайло рассказал, какие последствия могут быть после операции ВСУ в Курской области.

"То, что война перешла на территорию России - это очень важно, это огромные репутационные потери для нее. Это определенное, возможно, будет притормаживание со сближением с тем же Тегераном, Пхеньяном. Потому что это показывает слабость режима", - объяснил он.

Также сообщалось, что в Сумской области было ограничено перемещение всех граждан в пограничной 20-километровой зоне. В Генштабе ВСУ отметили, что это связано с увеличением интенсивности боевых действий и активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп РФ.

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