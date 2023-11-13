Горячо было на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Марьинском направлении силы обороны отбили за сегодня 15 атак оккупантов, горячо было также и на других направлениях, в частности Бахмутском и Авдеевском.

Об этом информирует Генштаб ВСУ в вечерней сводке по оперативной ситуации с российским вторжением. Отмечается, что всего в течение суток произошло 50 боевых столкновений. "На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки, где Силами обороны отбито 15 атак... На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Ивановского, Клещеевки и Андреевки, где нашими защитниками отбито 11 атак", - говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Новокалинового, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского, где Силами обороны отбито 8 атак.

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На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отбили шесть атак.

Безуспешные штурмы врага были также на Лиманском направлении в районе Новоегоровки Луганской области, на Шахтерском направлении - южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Роботино Запорожской области, где наши защитники отбили 4 атаки противника.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

По данным Генштаба, всего в течение суток враг нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В то же время, украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один удар по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пунктам управления, 4 артиллерийским средствам, одному средству противовоздушной обороны и одной другой важной цели противника.

Последние события с фронта: что стоит знать

Сегодня утром несколько прокремлевских СМИ опубликовали заявление Минобороны РФ, в котором говорилось о решении отвести войска от Днепра на левом берегу и занять "более выгодные позиции" в Херсонской области. Решение якобы было принято на основе анализа ситуации на этом участке фронта.

Однако очень быстро роспропаганда сообщила, что заявление было опубликовано "по ошибке". В Минобороны РФ утверждая, что это была провокация с рассылкой ложного сообщения от имени ведомства.

В центре национального сопротивления заявить, что никаких признаков подготовки россиян к отступлению нет. Заявление об отступлении там считают информационной спецоперацией россиян.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в то же время считает, что Россия, вероятно, готовится отступить от некоторых своих позиций в Херсонской области. По его словам, сегодняшнее заявление российского Минобороны о "передислокации" является частью этой подготовки, просто ее ошибочно опубликовали заблаговременно.

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