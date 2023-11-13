Враги системно разрушают в Авдеевке индустриальные и социально-культурные объекты, а также дома людей, отметил эксперт.

Российские оккупанты хотят в городе Авдеевка Донецкой области разрушить все объекты, чтобы украинским воинам не было где укрыться от их ударов.

Противник желает входить на руины, взять их под свой контроль, а потом двигаться дальше, рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный обозреватель Владислав Селезнев в эфире канала "FreeДом".

Эксперт отметил, что вражеская авиация и артиллерия методично и системно разрушает дома людей и социально-культурные, а также индустриальные объекты, в частности, Авдеевский коксохимический завод.

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"Им важно уничтожить все физические объекты на территории этого населенного пункта, дабы украинским Силам обороны не было за что цепляться, не было где пережидать вражеские артиллерийские и авиационные атаки, дабы уже буквально по руинам и на руины уже входить, чтобы взять эти руины под контроль…", - добавил полковник ВСУ.

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Генштаб ВСУ утром 13 ноября сообщил, что россияне на ряде направлений пытались атаковать наших воинов и потерпели провалы. В частности, противники получили "по зубам" на Авдеевском направлении. В Генштабе добавили, что враги продолжают пытаться окружить Авдеевку.

Стоит отметить, что оккупанты активизировались под этим городом в начале октября и уже понесли огромные потери. По сведениям главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которыми он поделился 10 ноября, Россия за месяц активного штурма Авдеевки лишилась 10 тысяч человек.

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