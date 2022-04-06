В то же время в НАТО убеждены, что президент РФ Владимир Путин при желании может прекратить войну уже сейчас путем вывода войск с украинской территории.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что война Российской Федерации против Украины может длиться месяцы и годы, и поэтому надо готовиться на долгосрочный период отвечать на имеющиеся вызовы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе до начала встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса.

"Прежде всего, эта война должна быть завершена сейчас, и президент Путин может ее прекратить путем вывода его войск и сил и прекращения атак на независимую суверенную страну, Украину, и добросовестно сесть за стол переговоров и найти политическое решение. Но в то же время мы должны быть реалистичными и отдавать себе отчет в том, что это может длиться долгое время, на протяжении многих месяцев и даже лет", - подчеркнул Столтенберг.

"И это причина, почему мы также должны быть подготовлены на долгий период времени. Одновременно, когда речь идет о поддержке Украины, сохранении санкций и укреплении нашей обороны. И ожидаю, что министры рассмотрят долгосрочные перспективы, необходимость быть подготовленными для долгого пути", - сказал он.

"Я также верю, что независимо от того, когда завершится война, это имеет долгосрочное влияние на нашу безопасность, поскольку мы видели жестокость и готовность президента Путина применять военную силу для достижения его цели, и это изменило реальность безопасности в Европе на многие годы", – отметил генеральный секретарь.

В этой связи Столтенберг добавил, что военным командирам было поручено подготовить для политических лидеров варианты для принятия решений, которые помогут укрепить политику обороны и сдерживания на долгий период времени. Он ожидает, что решения на долгосрочную перспективу будут приняты на саммите НАТО в Мадриде, который состоится в июне.

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