Сергей Згурец считает, что сейчас военного риска для Киева уже нет, но вероятность ракетных ударов сохраняется.

Военный эксперт Сергей Згурец рассказал о том, есть ли еще чем воевать российской армии, чего от нее ожидать и находится ли уже Киев в безопасности.

Об этом он рассказал в эфире 1+1.

"Здесь есть две составляющих. Первая составляющая связана с риском действий различных диверсионных групп, остатков взрывчатых предметов и заявлений наших представителей военных властей и полиции о том, что пока спешить возвращаться в Киев не стоит. Надо еще подождать, когда полностью будет гарантия. Когда же мы говорим о военном риске, который раньше нависал над Киевом, с использованием всей той мощи, которую враг подтягивал к нашей столице, то, действительно, такого военного риска на сегодня уже нет", – пояснил Згурец.

В то же время он отметил, что риск атаки на Киев вражескими ракетами до сих пор остается, но если внимательно следить за перечнем целей, которые на сегодня выбирает агрессор – это прежде всего объекты оборонно-промышленного сектора и логистические хабы.

Также эксперт рассказал, какие шансы есть у оккупантов захватить Мариуполь и сколько город сможет сдерживать врага, а также есть ли угроза захвата в котел оккупантами украинских военных в зоне проведения ООС.

"Если говорить о попытках охватить в котел группировок сил ООС, которые рашисти хотят произвести за счет атак из Изюма, Харькова, Запорожья и таким образом взять в клещи наши военные группировки, то об этом говорится так много и так долго, что за это время возможности обеспечить отражение этих клиньев у украинской армии существуют. И даже если мы там посчитаем соотношение сил и средств, то, на самом деле, вряд ли там 9 мая рашисти что-то там будут праздновать, как они себе запланировали", – отметил Згурец.

При этом эксперт предполагает, что во время нового наступления Россия может выбрать "тактику трусов", обстреливая артиллерией и ракетами районы боевых действий и мирные города из-за пределов Украины.

"Я думаю, мы это выдержим, но ситуация, связанная непосредственно со зверствами, которые агрессор совершал в Буче, Ирпене и всех других городах, будет толчком для европейского сообщества и прежде всего американцев, чтобы несколько пересмотреть темпы, объемы и подходы к предоставлению Украине вооружения, которое нам поможет значительно быстрее уничтожить врага. Мы не можем сражаться с врагом на расстоянии до 5 километров, рассчитывая на дальность Стингеров или Джавелинов, нам нужно оружие, которое может уничтожать его на расстоянии более 100 километров. Тогда мы можем хотя бы на равных уничтожать врага. Пока, мне кажется, что наши партнеры, при всем уважении к ним, не готовы еще перейти к этому шагу, который они должны был сделать гораздо раньше", – констатировал он.

Также он рассказал, за счет чего россияне будут пытаться пополнить свою боевую мощь и удастся ли такими силами добиться своих целей, поставленных к 9 мая.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям Луганской, Донецкой и Харьковской областей и призвала их к эвакуации ввиду вероятность обострения боевых действий на востоке и юге Украины.