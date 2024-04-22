Враг нанес четыре ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 100 обстрелов из РСЗО.

В течение суток было 62 боевых столкновений с российскими оккупантами. Горячее всего было на Лиманском, Бахмутском, Новопавловском и Авдеевском направлениях.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по двум зенитно-ракетным комплексам и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному пункту управления, двум средствам ПВО и одному району сосредоточения личного состава противника.

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В общем, враг нанес четыре ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 14 атак в районах Новоегоровки, Серебрянского лесничества на Луганщине и населенных пунктов Терны и Торское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

По данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении нашими воинами отражено 12 атак в районах населенных пунктов Золотаревка, Спирное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 10 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, один раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

"На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 4 безуспешных атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области", - сообщили в Генштабе.

Война в Украине - заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский отметил 22 апреля по результатам Ставки верховного главнокомандующего, что поступление необходимой помощи и оружия от партнеров поможет выровнять ситуацию на фронте. Во время заседания обсудили ситуацию на поле боя, оружие, защиту городов, общин и критической инфраструктуры.

Зеленский отметил, что оккупационная армия имеет задачу без учета собственных потерь демонстрировать хоть какие-то победы до 9 мая. При этом добавил, что оккупантов подгоняют еще и положительные решения друзей Украины. Президент Украины сказал, что нашим воинам сложно, но поступление необходимой помощи выровняет ситуацию. Именно поэтому поддержка конкретным оружием, которое есть у наших партнеров, необходима нам безотлагательно.

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