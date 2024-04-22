По словам президента, поддержка конкретным оружием, которое есть у наших партнеров, необходима нам безотлагательно.

Поступление необходимой помощи и оружия от партнеров поможет выровнять ситуацию на фронте. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Такое заявление прозвучало по результатам Ставки верховного главнокомандующего. По словам президента, во время заседания обсудили ситуацию на поле боя, оружие, защиту городов, громад и критической инфраструктуры.

"В первую очередь – фронт. Был доклад главкома Александра Сырского. Оккупационная армия имеет задачу без учета собственных потерь демонстрировать хоть какие-то победы до 9 мая. Теперь их подгоняют еще и положительные решения друзей Украины. Нашим воинам сложно, но поступление необходимой помощи выровняет ситуацию. Именно поэтому поддержка конкретным оружием, которое есть у наших партнеров, необходима нам безотлагательно", – отметил Зеленский.

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Также он добавил, что во время заседания заслушали доклад министра обороны Рустема Умерова по контрактам с отечественными компаниями.

"Мы работаем над новым форматом соглашений, который, с одной стороны, не будет перегружать военный бюджет, а с другой – гарантировать производителям долговременные обязательства государства", – отметил глава государства.

Кроме того, он проинформировал, что на следующую Ставку дал поручение собрать все, что известно нашим разведкам о намерениях российских террористов уничтожать гражданскую инфраструктуру, и подготовить всеобъемлющий план дальнейших действий: усиление физической защиты, где это работает, перераспределение систем ПВО и децентрализации, где это возможно.

Война в Украине: другие заявления Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Хьюго Декрипту заявил, что украинской армии нужны молодые бойцы в хорошей физической форме и разбирающиеся в технологиях. По его словам, есть соответствующие критерии и приоритеты относительно возраста и физического состояния бойцов, которых нужно тренировать, и после этого они отправляются на фронт.

Ранее Зеленский заявил, что Российская Федерация имеет "дедлайн" для захвата города Часов Яр в Донецкой области – впрочем, если ВСУ устоят, планы РФ начать контрнаступление в июне будут разбиты.

Известно, что РФ планирует до 1 июня мобилизовать 300 тысяч бойцов, а еще до 9 мая – занять Часов Яр. При этом Украина готова к этому.

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