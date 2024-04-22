Сообщается, что количество беспилотных разведчиков из-за ухудшения погоды уменьшено, но наведение вражеских ударов продолжается.

На двух направлениях - Ореховском и Херсонском - российские захватчики, несмотря на непогоду, не прекращают штурмы позиций ВСУ, но только за минувшие сутки потеряли более сотни солдат.

"На Ореховском направлении оккупанты совершили четыре штурма: три - в районе Старомайорского и один - в районе Роботино. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, враг совершил четыре штурма в районе населенного пункта Крынки. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции", - сообщили в Силах обороны юга Украины.

Говорится, что защитники продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций, наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам врага.

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Всего за прошедшие сутки получено подтверждение о том, что на указанных двух направлениях уменьшилось на 113 оккупантов, 7 единиц вооружения и военной техники - три единицы автобронетехники, станцию радиоэлектронной борьбы и три лодки. Также уничтожен полевой пункт боеснабжения противника.

Корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют, ракетоносители находятся в пунктах базирования.

В то же время российские захватчики продолжают давить артиллерию, наносят ракетные удары и не прекращают разведки - за минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 31 разведывательного БПЛА.

"И хотя количество этих разведчиков из-за ухудшения погоды уменьшено, функционал продолжает работать: наведение ударов и сбор данных о результатах остается приоритетом", - отметили в ВСУ.

В течение боевых суток оккупанты на Ореховском направлении россияне нанесли четыре авиационных удара с применением 3 управляемых авиабомб и около десятка неуправляемых авиационных ракет. На Херсонском направлении был один авиационный удар с применением двух управляемых авиабомб, что привело к повреждению многоэтажного дома.

По мирному населению прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей враг применил 150 FPV-дронов, сбросил с БПЛА различных модификаций 140 осколочных боеприпасов.

"На Херсонщине вражеские войска два раза ударили из артиллерии по Херсону. Обстреляны Антоновка и Нововоронцовка. Во время артиллерийских обстрелов ранены 3 гражданских лица, среди них - ребенок. Повреждены многоэтажки, частные жилые дома, медицинское учреждение, учебные заведения, гражданские автомобили и газопровод", - рассказали украинские военные.

На Днепропетровщине враг обстрелял артиллерией Никополь, Марганецкую, Покровскую и Червоногригорьевскую громады (ранен гражданский человек), в Запорожье - шесть населенных пунктов. Повреждены админздание, частные жилые дома, хозяйственные постройки, фермерское хозяйство и линия электропередачи.

Война в Украине - актуальные новости

Как писал УНИАН, Администрация президента США Джо Байдена хочет начать поставки оружия и оборудования в Украину в течение нескольких дней после ожидаемого принятия закона о предоставлении помощи. Однако помощь поступит гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы.

Также сообщалось, что одобрение помощи США приближает Украину к пополнению истощенных войск, которые пытаются удержать линию фронта. Россияне продолжают давить на отдельных направлениях Донбасса.

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