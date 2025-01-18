Сейчас Силы обороны контролируют примерно 30% города.

Силы обороны Украины нанесли удар по территории огнеупорного комбината в городе Часов Яр Донецкой области. Это свидетельствует о том, что украинские войска оставили этот объект.

Видео авиаудара предоставили в оперативной группировке войск "Луганск" "Украинской правде". В то же время неназванный собеседник издания с этого направления отметил, что сейчас Силы обороны контролируют примерно 30% города.

"Территория комбината была надежным укреплением для Сил обороны. Потеря комбината означает отступление в жилую, побитую обстрелами застройку", – акцентируется в материале.

Спикер ОТГ "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец также подтвердил, что ВСУ нанесли авиаудар по территории комбината.

"На территории огнеупорного завода противник попытался закрепиться, атакуя малыми и средними группами. Благодаря слаженным действиям подразделений БПС он был обнаружен в одном из помещений на территории огнеупорного завода и нанесен авиационный удар", – сказал он в эфире телемарафона, добавив, что враг понес потери.

Война в Украине: это стоит знать

С февраля 2023 года было зафиксировано 5 тысяч 389 случаев использования оккупантами опасных химических веществ на фронте в Украине. По информации Генштаба ВСУ, россияне применяют К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны.

Между тем Welt пишет, что РФ хочет захватить четыре области Украины до 2026 года. Как пишут журналисты, даже если избранный президент США Дональд Трамп заставит Москву остановиться сейчас, Россия будет представлять большую угрозу для Европы в ближайшие годы.

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