В городе не осталось ни одного уцелевшего здания.

Россияне продолжают штурмовать Часов Яр Донецкой области и обстреливать его из всех видов вооружения.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, враг постоянно наносит по городу удары дронами и авиабомбами. При этом воины 24 ОМБр им. короля Даниила держат оборону и уничтожают россиян в сверхтяжелых условиях.

"В городе не осталось ни одного уцелевшего здания. Битва за Часов Яр продолжается", - говорится в сообщении.

Генштаб обнародовал также видео, на котором показаны ужасные кадры разрушенного российскими оккупантами города.

Ситуация в районе Часового Яра

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что в Часовом Яру идут активные городские бои. Силы обороны имеют успех, но россияне наступают снова и снова.

Он рассказал, что враг снова пытается зайти на комбинат огнеупорных материалов, но украинские военные успешно дают отпор. Тактика противника по словам Трегубова, там довольно проста: он пытается каждый раз перегруппироваться, накопить силы и ударить идти в наступление. Трегубов напомнил, что бои в городе идут уже очень долго.

Кроме того, по данным мониторингового проекта DeepState, оккупанты продвинулись в нескольких населенных пунктах на фронте. Кроме того, россияне опубликовали видео, на котором поднимают триколор в центре Янтарного Донецкой области.

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