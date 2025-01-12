Россияне продолжают штурмовать Часов Яр Донецкой области и обстреливать его из всех видов вооружения.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, враг постоянно наносит по городу удары дронами и авиабомбами. При этом воины 24 ОМБр им. короля Даниила держат оборону и уничтожают россиян в сверхтяжелых условиях.
"В городе не осталось ни одного уцелевшего здания. Битва за Часов Яр продолжается", - говорится в сообщении.
Генштаб обнародовал также видео, на котором показаны ужасные кадры разрушенного российскими оккупантами города.
Ситуация в районе Часового Яра
Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что в Часовом Яру идут активные городские бои. Силы обороны имеют успех, но россияне наступают снова и снова.
Он рассказал, что враг снова пытается зайти на комбинат огнеупорных материалов, но украинские военные успешно дают отпор. Тактика противника по словам Трегубова, там довольно проста: он пытается каждый раз перегруппироваться, накопить силы и ударить идти в наступление. Трегубов напомнил, что бои в городе идут уже очень долго.
Кроме того, по данным мониторингового проекта DeepState, оккупанты продвинулись в нескольких населенных пунктах на фронте. Кроме того, россияне опубликовали видео, на котором поднимают триколор в центре Янтарного Донецкой области.