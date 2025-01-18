Сообщается. что применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер с февраля 2023 года.

С февраля 2023 года на фронте в Украине зафиксировали 5 тысяч 389 случаев использования опасных химических веществ российскими оккупантами, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Рядом с обычными средствами огневого поражения противник применяет боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, такие как К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как добавили в Генштабе, есть значительная доля боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа.

Видео дня

Отдельно отмечается. что в декабре 2024 года подразделения радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки ВСУ зафиксировали 434 случая применения таких боеприпасов.

"С февраля 2023 года применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что Россия грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Война в Украине - актуальное

Как сообщалось, издание Welt отмечает, что Кремль не намерен сворачивать агрессию против Украины, ведь, очевидно, поставил себе цель полностью захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области до 2026 года.

Руководитель Украинского ситуационного центра в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг отметил, что Россия вооружается сверх потребности своих войск в Украине. В частности, он утверждает, что в российской армии "становится больше танков, больше боеприпасов, больше ракет, больше беспилотников".

По мнению Фройдинга, это свидетельствует о намерении Кремля подготовиться к войне с НАТО, даже если сейчас Россия не планирует вступать в прямой конфликт с Западом.

Вас также могут заинтересовать новости: