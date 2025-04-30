Его заметили украинские военнослужащие в одном из полей Донецкой области.

По мере того как запасы бронетехники у России истощаются, оккупанты всё чаще прибегают к использованию гражданского транспорта для доставки солдат на передовую, включая китайские гольфкары, беларусские мотоциклы, автомобили Lada, фургоны "буханка" и грузовики ГАЗ-69 и даже электросамокаты.

Многие из них дорабатывают, устанавливая, к примеру, "антидронные" решётки. Но последнее пополнение в арсенале гражданского транспорта может быть самым нелепым — российские военные использовали для атаки школьный автобус, пишет Forbes.

Украинский оператор дрона заметил жёлтый школьный автобус, припаркованный неподалёку от линии фронта в Донецкой области. Он, возможно, сломался или застрял, пытаясь съехать с дороги на мягком весеннем грунте. Сообщается, что один из дронов-камикадзе с системой видеонаведения направился прямо к автобусу, ударил по нему и поджёг.

СМИ подчеркивает, что, как средство передвижения по полю боя, автобус крайне неэффективен. "Гражданские машины лучше, чем идти пешком, но они, очевидно, не дают никакой защиты и не могут обеспечить огневую поддержку" при помощи установленных на них орудий", - объясняет аналитик Якуб Яновский.

Поэтому атаки с их использованием, вместо настоящей бронетехники, обходятся дороже и с большей вероятностью заканчиваются провалом. Такие машины также вряд ли смогут преодолеть траншеи, колючую проволоку и другие противопехотные препятствия. Но у россиян почти не осталось выбора.

У оккупантов нехватка техники

В материале говорится, что подтверждённые потери российской стороны за 39 месяцев с момента начала полномасштабной войны против Украины составляют 17 000 единиц техники и другого тяжёлого вооружения. Это больше, чем насчитывает техника во многих армиях мира, и больше, чем может произвести оборонная промышленность России, находящаяся под санкциями, за три года.

Годовой выпуск новых танков и боевых машин пехоты в России оценивается примерно в 1100 единиц. Кремль дополняет новыми машинами технику времён Холодной войны, которую достаёт из огромных складов хранения. Но даже эти склады почти опустели.

Отсюда — гольфкары, самокаты, легковушки… и автобус.

Другие новости о ситуации на фронте

Ранее УНИАН сообщал, что ВСУ ждут наступления РФ и не верят в перемирие. Кроме того, украинские военнослужащие признаются, что их "очень разочаровывают" усилия США по установлению мира.

Кроме того, у врага есть задача до 9 мая зайти в Днепропетровскую область. И для этого оккупанты не жалеют своих солдат - направление усеяно трупами российских военнослужащих.

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