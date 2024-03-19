По словам Филимонова, с нынешним опытом его бойцы могли бы показать "очень крутой результат" на любом участке фронта образца 2022 года.

За два года войны характер боевых действий на фронте значительно поменялся, а российская армия стала действовать эффективнее. Такое мнение высказал командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в интервью LIGA.net.

"В 2022 году, когда я впервые заехал в Харьковскую и Донецкую области, я думал: ого, жестко – самолеты, артиллерия, танки, большое количество пехоты, вражеская разведка, прилетают ракеты по штабам. Теперь же возможность вернуться в лето 2022-го была бы приятна. Мы с ребятами с удовольствием ворвались бы на любой участок фронта и показали очень крутой результат", – говорит Филимонов.

Он отметил, что в 2022 году российские солдаты еще не знали местности и вынуждены были ориентироваться по топографическим картам. При этом уровень владения оружием, в том числе тактика применения БпЛА, тогда у россиян был на низком уровне. По мнению Филимонова, россияне достаточно быстро учатся на ошибках, в том числе на наших.

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По словам командира "Волков Да Винчи", изменился в целом и характер боевых действий. В частности, теперь опасная зона начинается не в районе первых окопов, а за полтора-два километра до "нуля" – в первую очередь из-за FPV-дронов, "сбросов" и постоянных обстрелов.

"Мы воюем против армии с безграничным кошельком", – подчеркнул боец.

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Как писал УНИАН, средний российский солдат заметно изменился за два года войны и уже мало похож на мем про "чмоню". По словам бойцов ВСУ, уровень обеспечения и подготовки российских солдат значительно улучшился по сравнению с первыми месяцами полномасштабной войны.

Кроме того, генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос ранее отмечал, что именно недооценка противника стала одной из причин того, что летнее контрнаступление провалилось. По его словам, украинское командование и власти слишком поверили в миф про "чмобиков".

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