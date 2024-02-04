По словам военного, имела место недооценка врага со стороны руководства страны.

Летне-осеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины на юге не принесло ожидаемого результата, потому что "достаточно сложно наступать, когда враг имеет мощное преимущество на всех направлениях". Об этом в интервью журналистке Янине Соколовой сказал генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.

Также, по его словам, имела место недооценка врага со стороны военно-политического руководства страны.

"Началось формирование еще в 22-м году неприятия врага как серьезного противника. Эти вопросы "чмобиков", все остальное. ... Все восприняли, что мы воюем с какой-то слабенькой страной, там практически некому воевать, они не способны изготавливать продукцию. Даже нам рассказывали, что ракеты уже закончились осенью 22-го года", - отметил военный.

Он подчеркнул, что в это время россияне "уверенно, очень профессионально, в большом количестве" строили фортификационные сооружения па южном направлении российско-украинского фронта.

"Ну и плюс - даже то, что нам давали наши западные партнеры, - в определенных моментах это надежды, которые мы сами себе сформировали. Потому что зная ТТХ (тактико-технические характеристики - ред.) российских вертолетов и способности западных ракет ПВО было понятно, что они будут наносить удары значительно на больших расстояниях, чем достигнут наши ракеты", - подчеркнул Кривонос.

При этом он не считает главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного виновным в провале контрнаступления,

"Он стал заложником ситуации. Он-то молчал, он же не мог сказать мировому сообществу, что друзья мои, давайте все же меньше трындеть, а больше делать. ... Мы освободили немаленькую часть территории. ... Но когда у тебя все в "минусах" - то достаточно сложно наступать. Когда у тебя на каждом шаге или через каждые три шага мина - это достаточно сложно. Когда российские дроны как шмели просто гудят вокруг и поражают технику, которую нам предоставили западные партнеры, - то чуда не будет", - резюмировал генерал.

Война в Украине - последние новости

В субботу, 3 февраля, ВСУ оформили билеты на концерт Кобзона еще для 810 оккупантов. Также уничтожено 13 ББМ и 31 артсистему. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ уже уничтожено 979 РСЗО, 663 вражеских средства ПВО, 332 самолета, 324 вертолета, 1847 крылатых ракет, 24 корабля/катера и одна подводная лодка.

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