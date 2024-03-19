Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что взамен россияне уменьшили свои атаки на фронте.

Сейчас Вооруженные Силы Украины находятся в активной обороне и не проводят масштабных военных операций на фронте. По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, количественные показатели российских оккупантов, находящихся на фронте, почти одинаковы, ведь это можно увидеть по статистике уничтоженных захватчиков, которую публикует Генштаб. Об этом он сказал в комментарии для 24 канала.

Тимочко отметил, что для украинских воинов неважно, оккупанты атакуют пять раз и каждая группа имеет по 10 российских солдат, или армия РФ проводит один массированный штурм, привлекая две-три роты в пределах 300 захватчиков. В двух случаях ВСУ необходимо воевать и держать оборону.

"Враг пытается накапливать и атаковать. Если и находимся в активной обороне, все равно больших масштабных военных операций Вооруженные Силы на данном этапе не проводят. Это связано со многими факторами, но такова ситуация на линии фронта", - объяснил военный.

Он отметил, что уменьшение интенсивности боевых действий может, вероятно, быть связано с тем, что россияне провели ротацию. Сейчас они пытаются изучить ситуацию на линии фронта и приспособиться к нынешним условиям, учитывая средства поражения, которые имеют они и ВСУ. Только после этого российские захватчики будут пытаться проводить атаки.

Также меньшее количество атак может быть связано с военной операцией легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона в Белгородской и Курской областях РФ, которые кардинально изменили ход событий на этой территории.

"С другой стороны, они ведут себя автономно. И замысел у них другой, чем те события и цели, которые происходят по так называемой классической линии фронта крайних полгода", - добавил Тимочко.

Потери России в войне против Украины: что известно

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что армия РФ имеет "ошеломляющие" потери в войне против Украины. Он отметил, что страна-агрессор потратила около 22 млрд долларов на обеспечение войск, развертывание и обслуживание военной техники, чтобы вести иммерскую войну против Украины.

"Более двух лет украинские силы ведут борьбу с путинской агрессией с неповиновением и мастерством. Россия заплатила потрясающую цену за имперские мечты Путина. По меньшей мере 315 тысяч российских солдат были убиты или ранены с начала вторжения Путина в феврале 2022 года", - подчеркнул Остин в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-20").

Как писал УНИАН, за минувшие сутки, 18 марта, авиация Сил обороны Украины устроила россиянам "просмажку", нанеся удары по девяти районам сосредоточения личного состава и военной техники армии РФ. Также украинским военным в течение суток удалось ликвидировать вражескую систему противовоздушной обороны.

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