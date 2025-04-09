Военный эксперт считает, что не стоит слишком волноваться, что враг постоянно лезет в наше приграничье, и объяснил почему.

Село Басовка в Сумской области находится под огневым контролем Вооруженных сил Украины и россияне не имеют возможности контролировать даже часть населенного пункта. Об этом сказал военный эксперт, бывший начальник пресс-службы Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью на youtube-канале "Фабрика новостей".

По его словам, этот населенный пункт де-факто уничтожен вражеской артиллерией и авиацией. Но там уцелели подвалы на окраинах, куда в рамках "мясных" штурмов забегают российские военнослужащие. Они прячутся по тем подвалам, пытаясь накопить силы и средства, чтобы захватить Басовку, но украинские Силы обороны обнаруживают эти места сосредоточения врага и осуществляют огневое поражение.

"Обычно это приводит к потерям среди россиян. Но они упрямы и продолжают вновь и вновь накапливать силы и средства, отправлять их на штурм того населенного пункта. Что на данный момент: Басовка полностью находится под огневым контролем украинских Сил обороны и россияне не имеют возможности контролировать хотя бы часть того населенного пункта", - отметил Селезнев.

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В то же время, говорит он, ситуация очень динамична и предсказать последствия упрямства россиян пока трудно. Но следует учесть, отметил Селезнев, что наше приграничье достаточно эффективно оборудовано инженерными фортификациями.

"Поэтому, я думаю, что нам не стоит слишком волноваться, что враг постоянно сует на наше приграничье, города и села", - отметил он.

По словам бывшего спикера Генштаба, россиянам территория Сумщины сейчас нужна для вытеснения наших сил из их Курской области.

Селезнев пояснил, что для врага бесперспективно "в лоб" штурмовать наши рубежи и позиции на Курщине, потому что там мы находимся в достаточно удобных условиях. Поэтому россияне пытаются сейчас зайти через территорию Украины для того, чтобы создав условия оперативного окружения, заставить украинские силы отходить.

"Но проблема для россиян заключается в том, что природно-географические условия на территории Сумской области такие, что не слишком способствуют проведению эффективных и масштабных наступательных действий. Леса, болота, немало оврагов и холмов создают серьезные проблемы для действий вражеской армии. А значит, скорее всего, мы и дальше будем видеть маневренную оборону в исполнении украинских Сил обороны, рост российских потерь. И достаточно эффективное и масштабное применение врагом авиационной компоненты", - считает Селезнев.

Он отметил, что глава Кремля Владимир Путин может грезить о масштабировании действий российской армии по созданию санитарной зоны, но сомнительно что он имеет возможность это реализовать.

Ситуация на Сумщине: что надо знать

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Минобороны РФ заявило о захвате села Басовка на Сумщине. Однако в Госпогранслужбе опровергли это. Как пояснил представитель ГПС Андрей Демченко, российские группы присутствуют в Басовке, но село не под их контролем.

Вчера, 8 апреля, аналитики проекта DeepState заявили, что на Сумщине между селами Басовка и Журавка увеличилась "серая" зона. Отмечалось, что российская армия пытается прорвать границу и закрепиться по всей ее длине от Журавки до КПП Суджа. Бои продолжаются, украинские военные ежедневно наносят огневое поражение по врагу.

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