Российская армия пытается прорвать границу и закрепиться по всей ее длине, говорит аналитик.

В Сумской области между селами Басовка и Журавка увеличилась "серая" зона. Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта DeepState.

По словам соучредителя проекта DeepState Руслана Микулы, российская армия пытается прорвать границу и закрепиться по всей ее длине.

"Враг пытается прорвать границу и закрепиться по всей длине государственной границы от Журавки до КПП Суджа", - сообщил Микула Общественному.

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Аналитик добавил, что сейчас бои продолжаются, украинские военные ежедневно наносят огневое поражение по врагу.

Ситуация на границе Сумщины: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 6 апреля Минобороны РФ заявило о захвате села на Сумщине. Однако в Госпогранслужбе заявили о дезинформационной кампании со стороны врага. Представитель ГПС Андрей Демченко отметил, что российские группы присутствуют в Басовке, но село не под их контролем.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный недавно объяснил, что населенный пункт Басовка относительно целый, поэтому россияне пытаются там закрепиться. Впрочем, по словам эксперта, Силы обороны постоянно контролируют этот участок и не дают врагу осуществить свои планы.

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