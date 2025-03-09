Он отметил, что сейчас украинская артиллерия, дроны со сбросами работают на 20% от возможного.

Российская армия вклинилась на 500-700 м от государственной границы между селами Журавка и Басовка в Сумской области.

Об этом рассказал Суспільному боец, который воюет в Курской области РФ. По его словам, такое продвижение противника фиксировали по состоянию на вечер 8 марта.

"Дорога Юнаковка - Суджа (обеспечивает поставки плацдарма ВСУ в Курской области) под контролем врага. Чуть ли не каждые 5 минут пролетают российские FPV-дроны, которые работают на новых частотах. Наши артиллерия, дроны со сбросами работают на 20% от возможного. Нет возможности подвезти беспилотники, боекомплект", - рассказал военный.

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По его словам, ночью в небе работают около 5 российских экипажей БпЛА. Они ведут свободную охоту. Дронами на оптоволокне уже было уничтожено три моста.

Ситуация в Курской области

Вчера стало известно, что тысячи украинских военных в Курской области почти окружены российскими войсками. Как пишет Reuters, ситуация в Курской области резко ухудшилась за последние три дня, как показывают карты, после того, как российские войска отвоевали территорию в рамках готовящегося контрнаступления, которое почти разрезало украинские силы надвое и отделило основную группу от основных линий снабжения.

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