Пограничники утверждают, что Басовка не находится под контролем россиян.

В российском Минобороны заявили о захвате села Басовка Сумской области, однако в Госпогранслужбе Украины назвали это сообщение "дезинформационной кампанией".

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Басовка Сумской области", - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Комментарий представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко по этому поводу опубликовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Видео дня

"Враг продолжает свою дезинформационную кампанию по захвату населенных пунктов в Сумской области", - процитировал Цаплиенко Демченко.

"В Басовке оккупанты пытаются проводить наступательные действия малыми штурмовыми группами, но они уничтожаются нашими подразделениями Сил обороны. Российские группы на данный момент присутствуют в Басовке, но село не под их контролем, продолжаются боевые действия", - отметил представитель пограничников.

Ситуация на Сумщине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, российская военная группировка, которая вытесняла Силы обороны из Курской области, может пойти в наступление на территорию Сумской области, заявил недавно военный эксперт Евгений Дикий. "Сумская область является достаточно вероятным направлением следующего наступления. Уже есть 70-тысячная группировка россиян в соседней Курской области, которые в процессе наступления и вытесняли нас из Курской области", - отметил он.

Также недавно сообщалось, что на Сумщине враг расширяет деятельность ДРГ. Если раньше большинство вражеских ДРГ была на севере Сумской области, то сейчас в отдельных случаях диверсионно-разведывательные группы пробуют заходить на южном участке Сумщины и юго-востоке, сообщил представитель ГПС Андрей Демченко.

Вас также могут заинтересовать новости: