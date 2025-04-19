Основные усилия Кремля сосредоточены на Запорожье, Херсоне и Николаеве, но цель у Путина другая.

Главной стратегической целью Кремля остается Одесса, захват которой станет для России символом фактической победы в войне в Украине. Такое заявление в эфире Espreso TV сделал бывший командующий силами НАТО в Косово генерал Уэсли Кларк.

По его словам, несмотря на давление на Харьков и Сумы, главной стратегической целью Кремля останется Одесса.

"Следует четко осознавать вероятную стратегию России. Ее тактика заключается в создании угрозы Харькову и Сумам, чтобы заставить Украину перебросить дополнительные резервы на оборону северо-восточного направления, однако настоящей стратегической целью России остается Одесса", - сказал он.

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По словам американского генерала, основные усилия россиян, судя по всему, по-прежнему сосредоточены на Запорожье, Херсоне и Николаеве с последующим продвижением на Одессу, которую ВС РФ хотят захватить:

"С российской точки зрения, захват Одессы будет означать завершение войны и фактическую победу, поэтому на этом этапе для Украины главным приоритетом должна стать стратегическая оборона".

Кларк подчеркнул, что чрезвычайно важно и целесообразно подорвать логистические возможности российских захватчиков.

Он также уверен, что Украина не обладает достаточным количеством ресурсов для истощения российской военной машины, потому нужно убедить кремлевского диктатора Владимира Путина в том, что победить в этой войне военным путем он не сможет.

Другие прогнозы Уэсли Кларка

Как писал УНИАН, ранее экс-командующий силами НАТО в Косово Уэсли Кларк дал неутешительный прогноз о том, когда закончится война в Украине. Генерал считает, что она далека от завершения.

Кларк обратил внимание на то, что военно-промышленный комплекс в России работает в полную силу и получает поддержку от таких стран, как Китай, Иран и Северная Корея.

Также он рассказал, как можно заставить Путина остановить войну против Украины. Он подчеркнул, что российского диктатора необходимо убедить в том, что его цели недостижимы, и что в случае продолжения агрессии он потеряет еще больше.

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