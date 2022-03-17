Кроме того, в ведомстве высмеяли армию РФ.

Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко записал новое видеообращение, в котором рассекретил военную тактику российских оккупантов.

"Получили (оккупанты, - УНИАН) п*здюлей от Украины – спрятались, еще раз получили – снова спрятались. И так по кругу... Кажется, у этой схемы есть незначительный недостаток – применять ее можно до тех пор, пока есть кому прятаться. А как свидетельствуют перехваченные разговоры оккупантов, которые есть в распоряжении СБУ, продлится это недолго. Потому что потери врага огромные", - говорит Дехтяренко.

Также он добавил, что Украина обязательно победит в этой войне, а оккупанты, которые пришли в нашу страну с мечом, сами от него и погибнут.

Напомним, ранее СБУ высмеяли перехваченный разговор оккупантов об алкоголизме.

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