Оккупант по телефону рассказывал о том, что его сослуживцы постоянно употребляют алкоголь.

Служба безопасности Украины обнародовала видео со спикером Артемом Дехтяренко, который высмеял перехваченный разговор оккупантов.

На записи разговора слышно, как один из путинских захватчиков говорит о том, что российская армия - самая синяя в мире.

"Это конченая организация: все бухие, синие и всем по*уй, что всех нас сейчас раз****шат здесь на**й. Гарахин синий, Золотской – синий, командир полка синий. Все синие, на**й", - сказал оккупант.

В такой откровенной манере российский оккупант не только характеризует ситуацию в своем подразделении, но и признается в планах на дезертирство: принял решение "**ашить" вместе с раненым старшиной и призывниками, которых "здесь нет" и которых срочно эвакуируют из-за угрозы ракетного удара.

"Еще меньше доверия вызывает командир полка. Мало того, что тот всегда "синий", то еще и в полку едва ли не самое большое количество пленных, а из 60 танков осталось 18", - прокомментировал запись разговора Дехтяренко.

"С таким командованием я не хочу воевать. Я что, мясо пушечное?", - добавил оккупант.

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