Женщина пожаловалась, что санкции ЕС и США ощутимо ударили по России. В то же время мужчина пообещал уволиться, как только вернется в РФ.

СБУ удалось перехватить очередной разговор российского оккупанта с женой. Женщина рассказала захватчику, что "хороших новостей" в РФ больше нет.

Аудио опубликовала СБУ.

Россиянка рассказала оккупанту о "новой" жизни под санкциями.

"ВТБ под санкциями, "Альфа" под санкциями, никакие приложения не работают и не можно оплачивать с телефона. Можно только снять зарплату в банкомате. И с кредиткой какая-то х*рня: деньги еще есть, а пишут, что недостаточно средств", - рассказала жена оккупанта.

Женщина отметила, что о потерях в Украине Россия молчала, а сейчас их уже не скрыть.

Жена оккупанта: П*зда, сколько погибших. Просто не сосчитать.

Оккупант: Я знаю.

Жена оккупанта: Это п*здец. Это хуже, чем в Сирии.

Женщина также пожаловалась, что на его карту не начисляют обещанных доплат, поэтому оккупант пообещал, что как можно скорее уволится и найдет себе "нормальную работу".

В то же время жена не очень этому верит, ведь ее подруге муж-оккупант написал, что "в Украине настоящее чистилище и живыми вернутся не все".

Жена оккупанта: Никаких хороших новостей нет совсем. От всех слышишь только боль да слезы. И все... Я буду пока уходить с работы. Хотя, как можно сейчас уйти с работы? Хоть бы, нах*й, какой-то дефолт не еб*нул. А нельзя как-то выкопать себе яму и там спрятаться?

Оккупант: (смеется) Ну, тут остановился, выкапывай да и прячься.

Жена оккупанта: П*здец, весело... Тут один (оккупант - УНИАН) из вашей бригады написал Наташе: "Наташа, я, наверное, останусь здесь. Здесь настоящее чистилище происходит".

Оккупант: В смысле, останется здесь?

Жена оккупанта: Типа, что он не выживет.

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