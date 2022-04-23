По мнению эксперта, ситуация может ухудшиться.

На фоне полномасштабного вторжения России на территорию независимой Украины, враг может пойти в серьезное наступление на Донбассе и задействовать тяжелую технику.

Об этом в интервью УНИАН заявил руководитель центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, ситуация может ухудшиться и оккупанты начнут наращивать количество обстрелов.

"Я думаю, что в ближайшие дни мы можем увидеть еще более угрожающую ситуацию, когда Россия действительно будет пытаться бросать и танки и увеличивать масштабные артиллерийские обстрелы. Ситуация может еще немного обостриться. Но вообще можно сказать, что наша оборона на востоке и на юге очень правильно выстроена. Мы ведь не даем противнику прорываться. Кроме того, я думаю, что ВСУ создают неплохие плацдармы для перехода к контратакам", - отметил эксперт.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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