Из-за звуков взрывов люди в Румынии звонили в спасательную службу.

В центре внимания война в Украине. Во время дронового удара, который Россия нанесла по южным регионам Украины, в частности, по Одесской области, в Румынии, которая граничит с этим регионом, объявляли воздушную тревогу - к границе приближались БПЛА.

Как сообщает Digi24, вчера вечером жители города Тулча получили сообщение Ro-Alert в связи с тем, что было замечено несколько дронов, которые приближались к государственной границе. В частности, людей предупредили, что беспилотники потенциально могут попасть на территорию Румынии и нанести вред населению.

По данным издания, оповещение было сделано в связи с атакой РФ по украинским портам на реке Дунай. Также отмечается, что из-за звуков взрывов в службу "112" обратилось 10 человек.

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"Около 02:20 Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям распространила Ro-Alert северным районом уезда Тулча, информируя население о возможном падении некоторых объектов из воздушного пространства вблизи границы с Украиной. Сообщение Ro-Alert выдали после того, как во время наблюдения за границей, около 02:10, было замечено несколько дронов", - пишет издание.

Речь идет о том, что БПЛА приближались к северному району уезда Тулча. По данным румынских спасателей, взрывы, из-за которых поступали звонки местных жителей, произошли на территории Украины.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит внимания

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июля российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате удара произошли разрушения нескольких зданий припортовой инфраструктуры в городе Измаил.

Повреждения получил 5-этажный жилой дом и три грузовых автомобиля. Ранены три человека. В жилом доме произошло разрушение окон, лестничной клетки и фасадной части здания.

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