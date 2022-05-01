Украина хочет добиться наказания России юридическим путем через Международный суд ООН, Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что российских чиновников за развязывание войны против Украины и совершение страшных преступлений ждет "Нюрнбергский трибунал 2.0".

Об этом Подоляк сообщил в Twitter.

"Глядя на состав Совета Безопасности РФ и на отдельных пропагандистов, имею один вопрос: интересно, кто как будет вести себя на Нюрнбергском трибунале 2.0? Кто будет давать показания и активно сотрудничать со следствием, а кто просто не сможет пережить поражение? Ваши предположения?"- написал советник руководителя ОП.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Украина хочет добиться наказания России юридическим путем через Международный суд ООН, Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека.

3 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил, что МУС начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину.

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