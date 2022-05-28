Городской голова пообещал впоследствии сообщить подробности обстрела.

Оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Николаева, есть пострадавшие гражданские.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Снова целью российских оккупантов стали жилые дома. Имеем предварительную информацию о пострадавших гражданских", - отметил он.

Городской голова пообещал впоследствии сообщить подробности обстрела.

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил усилия по захвату Северодонецка, Лимана и Лисичанска с дальнейшим выходом на админграницы Луганской и Донецкой области. Противник возобновил наступление на Словянском направлении.

Местные власти допускают, что ВСУ могут отойти от Северодонецка, чтобы избежать окружения врага.

По мнению экспертов из ISW, русские могут окружить город, но их продвижение в самом застроенном населенном пункте замедлится.

В то же время российские операции вокруг Изюма остаются в тупике, и российские войска, вероятно, не смогут увеличить темпы своего наступления.

На границе Донецкой и Запорожской областей российские войска понесли потери и отступили.

В результате боев ВСУ уничтожили уже 30 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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