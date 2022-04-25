Всего с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины жертвами оккупантов стали более 600 детей.

С начала полномасштабной войны российские военные убили 215 украинских детей.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"По состоянию на утро 25 апреля более 606 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, 215 детей погибли и более 391 ранены. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего жертв среди детей в Донецкой области-124, Киевской - 114, Харьковской - 93, Черниговской - 66, Херсонской - 44, Николаевской - 43, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

Так, 24 апреля в результате обстрела войсками РФ с. Красногоровка в Донецкой области погибли две девочки 5 и 14 лет.

23-24 апреля оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В г. Чугуев в результате обстрела получил ранение 11-летний мальчик. 23 апреля из-за обстрела с. Туровое Богодуховского района Харьковской области получил ранение 12-летний ребенок.

Также сообщается, что в результате бомбардировок и обстрелов 1500 учреждений образования повреждены, 102 из них разрушены полностью.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года РФ ворвалась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставки в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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