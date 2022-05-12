Фактические цифры могут быть значительно выше.

Только в апреле в Украине было убито почти 100 детей.

Фактические цифры могут быть значительно выше, поскольку война, начатая РФ, привела к кризису в сфере защиты детей, заявил в четверг в Совете Безопасности ООН высокопоставленный представитель ЮНИСЕФ Омар Абди.

"Только за последний месяц ООН подтвердила, что около 100 детей были убиты, и мы считаем, что фактические цифры значительно выше", - сказал он.

Абди также уточнил, что образовательные заведения также подвергаются атакам и используются в военных целях:

"По состоянию на прошлую неделю по меньшей мере 15 из 89 поддерживаемых ЮНИСЕФ школ на востоке Украины были повреждены или разрушены с начала войны. Сотни школ по всей стране пострадали от тяжелой артиллерии, авиаударов и другого оружия взрывного действия в населенных пунктах", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения российские военные убили 226 украинских детей.

Больше всего жертв среди детей в Донецкой области - 139, Киевской - 116, Харьковской - 99, Черниговской - 68, Херсонской - 46, Николаевской - 44, Луганской - 44, Запорожской - 28, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.