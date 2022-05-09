Еще 415 детей во время войны получили ранения.

С начала полномасштабного вторжения российские военные убили 226 украинских детей.

Об этом в своем Telegram сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 9 мая 2022 года 641 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом, по официальным данным, 226 детей погибли и 415 ранены. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего жертв среди детей в Донецкой области - 139, Киевской - 116, Харьковской - 99, Черниговской - 68, Херсонской - 46, Николаевской - 44, Луганской - 44, Запорожской - 28, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

В частности, 8 мая стало известно о гибели 13-летней девочки, которая находилась в одной из машин колонны частных авто, обстрелянных 4 мая оккупантами в Чугуевском районе Харьковской области.

7 мая в результате обстрелов вражескими войсками с. Белогоровка и с. Шипилово Луганской области получили ранения две девочки 9 и 13 лет.

Кроме того, вследствие ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1 тыс. 635 учебных заведений. При этом 126 из них разрушены полностью.

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